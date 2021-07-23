Diyarbakır'da hasta yakınları polis ve sağlıkçılara saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da hasta yakınları polis ve sağlıkçılara saldırdı

Diyarbakır'da hasta yakınları polis ve sağlıkçılara saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da korona virüs nedeniyle hastanede 83 yaşındaki Nafiye Aydın'ı kaybeden yakınları, tepkilerini polis ve sağlık çalışanlara saldırarak yansıttı.

Diyarbakır'da korona virüs nedeniyle hastanede 83 yaşındaki Nafiye Aydın'ı kaybeden yakınları, tepkilerini polis ve sağlık çalışanlara saldırarak yansıttı. Yaşanan saldırıda 4 polis yaralanırken, polis aracı ve hastanenin camları kırıldı. Olayda iki saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi acil girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesine bağlı kırsal Kıtılbıl Mahallesi'nde yaşayan ve korona virüs teşhisi konularak evde tedavi gören Nafiye Aydın (83), gece fenalaşması üzerine yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla adrese giden sağlık ekipleri, Aydın'ı evden alarak hastaneye getirdi. Hastanede tedaviye alınan Aydın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ve sağlık çalışanlarına saldırdılar

Aydın'ın öldüğünü öğrenen hasta yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Polislere ve sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakınları, hastanenin camlarını kırarak polis aracına zarar verdi. 4 Polis memurunun yaralandığı kargaşada, G.T. ve C.B. olay yerine gelen takviye ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da hasta yakınları polis ve sağlıkçılara saldırdı
Diyarbakır'da hasta yakınları polis ve sağlıkçılara saldırdı
Diyarbakır'da hasta yakınları polis ve sağlıkçılara saldırdı
Diyarbakır'da hasta yakınları polis ve sağlıkçılara saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karısının elle taciz edildiğini gören adam, öfkeden deliye döndü! Taksim'de dehşet anları kamerada
Karısının elle taciz edildiğini gören adam, öfkeden deliye döndü! Taksim'de dehşet anları kamerada
Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı
Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı
Şile'de dehşet anları! Hayatlarını kurtarmaya çalışan cankurtaranı bıçakladılar
Şile'de dehşet anları! Hayatlarını kurtarmaya çalışan cankurtaranı bıçakladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Derya Uluğ Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Aytaç Kara Mesut Özil Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da hasta yakınları polis ve sağlıkçılara saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 12:36:16. #1.15#

title