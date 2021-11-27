Diyarbakır'da hasta ve hasta yakınları misafirhanesi 51 bin vatandaş ağırladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hasta ve hasta yakınları misafirhanesi bu yılın 10 ayında 51 bin hasta ve yakınını konuk etti.

Büyükşehir Belediyesi, hasta ve hasta yakınları için 2017'de faaliyete aldığı misafirhaneye konuk olan vatandaşlara ücretsiz barınma hizmeti vermeye devam ediyor. Misafirhane, 136 oda 391 yatak kapasitesi ile Türkiye'deki mevcut örnekleri arasında en çok kontenjanlı misafirhane olma özelliği taşıyor. Çevre il ve ilçelerden tedavi için kente gelen ve kalacak yeri olmayanların ücretsiz kalabildiği misafirhanede 2021 yılında 51 bin 36 kişi ağırlandı. Otel konforunda hizmet verilen misafirhanede kalan hasta ve yakınları için revir, mescit, sosyal servis, ücretsiz kahvaltı ve çay hizmeti verilirken, tam teçhizatlı çamaşırhanede kıyafetlerini ücretsiz yıkayabilen misafirler, katlarda bulunan ütü odalarında da ütülerini yapabiliyor. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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