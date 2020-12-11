DİYARBAKIR - Haşerelerin kökü kış ilaçlamasıyla kurutulacak
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DİYARBAKIR - Haşerelerin kökü kış ilaçlamasıyla kurutulacak

11.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:18

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, haşereyle mücadele kapsamında kış ilaçlaması yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, haşereyle mücadele kapsamında kış ilaçlaması yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Kasım Aydın yaptığı açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun başkanlığında yapılan değerlendirmede kent genelinde yaz aylarında yaşanabilecek sivrisinek, karasinek ve tatarcık gibi zararlı haşerelerin yok edilmesine yönelik erken müdahale kararı alındığını aktardı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimi tarafından başlatılan çalışmayla 60 araç ve 312 personelle aralıksız olarak faaliyet yürüttüklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Havaların soğuduğu kış aylarında da aralıksız ilaçlama ve mücadele çalışmamız devam etmekte. Bu bağlamda kışı ergin, larva ve yumurta formunda geçiren başta sivrisinek gibi halk sağlığı zararlılarına karşı, özellikle kaloriferli binaların kazan daireleri, kapalı kanal sistemleri, foseptik çukurlar, rögarlar, ahırlar gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarına devam etmekteyiz."

Aydın, ilaçlama faaliyetinin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

DİYARBAKIR - Haşerelerin kökü kış ilaçlamasıyla kurutulacak
DİYARBAKIR - Haşerelerin kökü kış ilaçlamasıyla kurutulacak
DİYARBAKIR - Haşerelerin kökü kış ilaçlamasıyla kurutulacak
DİYARBAKIR - Haşerelerin kökü kış ilaçlamasıyla kurutulacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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