Diyarbakır'da Hamile ve Raporlu Hastalara 1 Gün İdari İzin

Diyarbakır'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle valilik tarafından hamile kadınlara, rapor ile teşvik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzerinde engelli raporu olanlara 1 günlük izin verildi.



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden alınan son hava tahmin raporlarına göre hava sıcaklığının 4 Temmuz 2017 salı günü yükselmeye devam edeceğinin tahmin edileceği belirtildi. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığının 2007/52 sayılı Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi, Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulunun 3 Temmuz 2017 tarihli kararı gereğince ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 4 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar vermiştir" denildi. - DİYARBAKIR