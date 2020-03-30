Diyarbakır'da halka tedbirli davranması için "Türkçe" ve "Kürtçe" uyarı Diyarbakır'da tarihi Sur ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent sakinleri, evlerinde kalmaları için "Türkçe" ve "Kürtçe" anonslarla uyarıldı.

Diyarbakır'da tarihi Sur ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent sakinleri, evlerinde kalmaları için "Türkçe" ve "Kürtçe" anonslarla uyarıldı.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatıyla ekipler, pazar ve sokaklarda halkın mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda çeşitli anonslar yaptı.

Ekipler uyarı anonslarında semt pazarında sebze, meyve, tahıl, bakliyat ve temizlik malzemesi dışında oyuncak ve elbiselerin satılmaması ve esnaftan da eldiven ve maske takması konusunda tedbir almasını istedi.

Sokaklarda yapılan anonslarda ise çalışmayan genç ve 65 yaş üstündekilerden dışarıya çıkmamaları istendi.

Öte yandan güvenlik güçleri zırhlı polis aracından "Kürtçe" anons yaparak, kent sakinlerini evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Belediyeye bağlı ilaçlama ekipleri de sokak, cadde, cami, kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA