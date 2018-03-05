Diyarbakır'da Halk Oyunları Yarışmaları Tamamlandı

Diyarbakır'da düzenlenen Kulüplerarası Halkoyunları yarışmaları sona erdi.

Mardin Yolu Köşkler Spor Salonunda yapılan müsabakalar iki gün sürdü. Toplam 10 takımın yer aldığı müsabakalar, iki kategoride gerçekleşti. Müsabakaların final bölümünü, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Akın Erim, Bağlar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Umut Akgül, Bağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Umut Özekinci, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Muzaffer Özel ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Rıfai Yıldırım takip etti.

Kategorilerinde başarılı olan takımlar 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde Bingöl'de düzenlenecek olan Halk Oyunları Grup yarışmalarında Diyarbakır'ı temsil etme hakkını elde etti. - DİYARBAKIR