Diyarbakır'da halk otobüsü şoförünü bıçaklayan şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü şoförünü bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne binen K.K, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasında yavaş gittiği gerekçesiyle şoför M.C'ye hakaret etti.

Bunun üzerine diğer yolcuların tepki gösterdiği K.K. otobüsten indirildi.

Durağa giden K.K, burada bekleyen otobüs şoförü M.C'yi sol bacağından bıçakladı, bir parmağını kırdı. İkinci şoför R.A'nın da kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada 2 parmağı kırıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli K.K. ise olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Öte yandan, saldırı anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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