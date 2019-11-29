Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 3 yaralı

29.11.2019 22:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:28

Diyarbakır'da, sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde bulunan bir iş yerinde, meyveleri mumlamak için kullanılan cihaz henüz öğrenilemeyen bir nedenle patladı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı.

Kaynak: AA