Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 3 yaralı
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Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 3 yaralı

Diyarbakır'da, sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

29.11.2019 22:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:28
Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 3 yaralı

'da, sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Merkez ilçesi Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde bulunan bir iş yerinde, meyveleri mumlamak için kullanılan cihaz henüz öğrenilemeyen bir nedenle patladı.

verilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı.

Kaynak: AA
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