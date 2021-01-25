Diyarbakır'da marketlerde denetim gerçekleştirildi
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Diyarbakır'da marketlerde denetim gerçekleştirildi

25.01.2021 16:56 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:08
Diyarbakır'da marketlerde denetim gerçekleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışan yerel ve ulusal marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışan yerel ve ulusal marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek temel ihtiyaç ürünlerinde arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışı yapan işletmelerin tespit edilebilmesi amacıyla haksız kazanç denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın 4 merkez ilçesinde faaliyet gösteren ulusal ve yerel marketlere yönelik olarak başlatılan denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili tutanaklar tutuldu.

Denetimlerde zabıta ekipleri, market raflarında yer alan ürünlerin etiket fiyatları ile gramajlarını incelerken reyonlarda bulunan ürünlerin fiyat ve faturalarını karşılaştırdı.

Temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen firmalara cezai yaptırımlar uygulandı.

Diyarbakır'da marketlerde denetim gerçekleştirildi
Diyarbakır'da marketlerde denetim gerçekleştirildi
Diyarbakır'da marketlerde denetim gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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