Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis cezası olan şahsı JASAT yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis cezası olan şahsı JASAT yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis cezası olan şahsı JASAT yakaladı

Diyarbakır'da, 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yılı aşkın süredir aranan şüpheli R.B.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Diyarbakır'da, 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yılı aşkın süredir aranan şüpheli R.B. Dicle ilçesi Tepebaşı Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda kıskıvrak yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan titiz çalışmalar sonucunda; Diyarbakır ve Sivas illerinde sekiz ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yılı aşkın süredir aranan şüpheli R.B. Dicle ilçesi Tepebaşı Mahallesinde icra edilen operasyon sonucunda kıskıvrak yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis cezası olan şahsı JASAT yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Tunç Soyer Mevlüt Çavuşoğlu Faik Öztrak
Magazin Esra Erol Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ Faik Öztrak
Spor Balotelli Mehmet Topal Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis cezası olan şahsı JASAT yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:35:00. #1.17#