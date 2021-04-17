Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü
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Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü

Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kentin tarihi mekanları, park ve bahçeler boş kaldı.

DİYARBAKIR'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kentin tarihi mekanları, park ve bahçeler boş kaldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve 'diriliş' sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmalarına ara verilmeden devam edildi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında ramazan ayında Türkiye genelinde yeniden uygulanmaya başlanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Diyarbakır sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri, oluşturdukları uygulama noktalarında araçları durdurarak içindekilerin kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol etti. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlendi. 

SURLARDA RESTORASYON DEVAM EDİYOR

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 5 bin yıllık tarihi surların tahrip olmuş bölümleri için Diyarbakır Valiliği'nce 'diriliş' sloganıyla başlatılan restorasyon çalışması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sürdü. Tarihi İçkale ve Hazreti Süleyman Camisi'ni çevreleyen tarihi surlarda koronavirüs tedbirlerine uyularak çalışmalar devam etti.


Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Diyarbakır'da, haftalar sonra uygulanan kısıtlamada tarihi mekanlar sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL

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