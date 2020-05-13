Diyarbakır'da haftalar sonra parklarda çocuk sesleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da haftalar sonra parklarda çocuk sesleri

Diyarbakır'da haftalar sonra parklarda çocuk sesleriDİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arasındaki çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla parklara akın etti.

Diyarbakır'da haftalar sonra parklarda çocuk sesleri
13.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:02

Diyarbakır'da haftalar sonra parklarda çocuk sesleri

DİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arasındaki çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla parklara akın etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar için 11.00-15.00 saatleri arasında kısıtlama kaldırıldı. 11.00'dan itibaren çoğunluğu aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklara akın etti. Yaklaşık 2 aydır uygulanan kısıtlama sonrası dışarı çıkan çocukların, genelde sosyal mesafe kurallarına uyduğu ve maske taktıkları görüldü. İki aydır kardeşiyle evden dışarı çıkmadığını belirten Dicle Kaya (11), "İlk kez bugün dışarı çıktık ve oyun oynuyoruz. Bu 4 saatlik süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız" dedi.

'BAZI ŞEYLERİN KIYMETİNİ BİLMİYORMUŞUZ'

Eşi Mukadder Kuşçu ile çocuklarını parka getiren Mustafa Kuşçu, böyle bir imkan sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu korona denilen illetin bir an önce insanlık üzerinden gitmesini diliyoruz. Doğal olarak bahar geldi. Çocuklar ister istemez dışarı çıkıp, oyun oynamak isteyecektir. Evde tutamazsın. Zaten biz bu yaşta olduğumuz halde evde fazla duramıyoruz. Bunalıyoruz. Eğer ki sosyal mesafeyi ve sorumluluğumuzu bilirsek daha erken zaman içerisinde bu hastalık ülkemizden gidecek. Daha güzel yarınlar için birbirimizi uyarmamız lazım. Bazı şeylerin kıymetini bilmiyormuşuz. Bunu ancak kısıtlama gelince anladık. İlk önce bu parkların kıymetini insanlar bilmiyordu. Bu hastalık çıkınca bunun değerini anladık" diye konuştu.

Mukadder Kuşçu da kurallara uygun hareket ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Evde temizliğimize dikkat ediyoruz. İznimiz olduğu için bugün çocuklarımızı dışarı çıkarttık. Biraz hava alsınlar. Parkta oynuyorlar. Bisiklet sürüyorlar."

Diyarbakır'da haftalar sonra parklarda çocuk sesleri

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Haber
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hüseyin İnan Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Sinan Özen Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Caner Erkin Metin Oktay Gökhan Gönül Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da haftalar sonra parklarda çocuk sesleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 17:43:03. #1.14#
title