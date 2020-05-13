Diyarbakır'da haftalar sonra parklarda çocuk sesleri Diyarbakır'da haftalar sonra parklarda çocuk sesleriDİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arasındaki çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla parklara akın etti.

Diyarbakır'da haftalar sonra parklarda çocuk sesleri

DİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arasındaki çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla parklara akın etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar için 11.00-15.00 saatleri arasında kısıtlama kaldırıldı. 11.00'dan itibaren çoğunluğu aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklara akın etti. Yaklaşık 2 aydır uygulanan kısıtlama sonrası dışarı çıkan çocukların, genelde sosyal mesafe kurallarına uyduğu ve maske taktıkları görüldü. İki aydır kardeşiyle evden dışarı çıkmadığını belirten Dicle Kaya (11), "İlk kez bugün dışarı çıktık ve oyun oynuyoruz. Bu 4 saatlik süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız" dedi.

'BAZI ŞEYLERİN KIYMETİNİ BİLMİYORMUŞUZ'

Eşi Mukadder Kuşçu ile çocuklarını parka getiren Mustafa Kuşçu, böyle bir imkan sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu korona denilen illetin bir an önce insanlık üzerinden gitmesini diliyoruz. Doğal olarak bahar geldi. Çocuklar ister istemez dışarı çıkıp, oyun oynamak isteyecektir. Evde tutamazsın. Zaten biz bu yaşta olduğumuz halde evde fazla duramıyoruz. Bunalıyoruz. Eğer ki sosyal mesafeyi ve sorumluluğumuzu bilirsek daha erken zaman içerisinde bu hastalık ülkemizden gidecek. Daha güzel yarınlar için birbirimizi uyarmamız lazım. Bazı şeylerin kıymetini bilmiyormuşuz. Bunu ancak kısıtlama gelince anladık. İlk önce bu parkların kıymetini insanlar bilmiyordu. Bu hastalık çıkınca bunun değerini anladık" diye konuştu.

Mukadder Kuşçu da kurallara uygun hareket ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Evde temizliğimize dikkat ediyoruz. İznimiz olduğu için bugün çocuklarımızı dışarı çıkarttık. Biraz hava alsınlar. Parkta oynuyorlar. Bisiklet sürüyorlar."

Kaynak: DHA