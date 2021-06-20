Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
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Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği Diyarbakır'da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile cumartesi saat 22.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Diyarbakır sokakları boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin en işlek semti olan Ofis başta olmak üzere birçok noktada sessizlik hakim oldu. Caddelerin boş kaldığı kentte görevliler ve izinli olanların haricinde alışveriş ihtiyacını karşılamak isteyenler yürüme mesafesinde marketlere gitti. Polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında uygulamalarını sürdürdü.

Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği - Haberler
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