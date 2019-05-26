Diyarbakır'da "Hafızlık kabul sınavı"

Kayapınar ilçesindeki Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kız öğrencileri için "Hafızlık kabul sınavı" gerçekleştirildi.

Okul müdürü Ömer Aykanat ta örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitiminin verileceğini belirterek, yaklaşık 200 öğrencinin sınava girdiğini söyledi.

Gülser, sınav sonucunda başarılı olan 50 öğrenciye 17 Haziran ve 20 Ağustos tarihleri arasında Kur'an-ı Kerim eğitimi verileceğini ardından yapılacak mülakatta öğrencilerin seçileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi eğitim almaları çok önemli. Eğitimciler olarak yarının büyükleri olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişip, vatanına ve milletini hizmet etmesi için çaba sarf ediyoruz."

Velilierden Nevzat Fidanoğu, bir kız çocuğunun aynı okulda eğitim aldığını, diğer kızının da eğitim alması için sınava getirdiğini söyledi.

Fidaonğlu, ahlaki yönden çöküntünün yaşandığı bu dönemde çocukları geleceğe hazırlamanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Okullarda güzel bir eğitim alan öğrencilerin milli ve manevi değerleri güçlü oluyor. Çocuklarımız büyüyünce de memleketine hizmet edecek insanlar olarak çalışacak." dedi.

Kaynak: AA