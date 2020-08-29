Diyarbakır'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Diyarbakır'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DİYARBAKIR'da, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

29.08.2020 00:37 | Son Güncelleme: 29.08.2020 00:41

DİYARBAKIR'da, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Cevat Medik'in kullandığı 61 FC 958 plakalı hafif ticari araç, sürücüsün ismi öğrenilemeyen 71 AT 333 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulanan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Diyarbakır'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: DHA

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