Diyarbakır'da hafif ticari araç, seyir halindeyken yandı
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Diyarbakır'da hafif ticari araç, seyir halindeyken yandı

Diyarbakır'da hafif ticari araç, seyir halindeyken yandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

DİYARBAKIR'da, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. 

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araçta yangın başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup, inerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Araç, yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldığı belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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