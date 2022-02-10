Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Diyarbakır'da hafif ticari araç ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da hafif ticari araç ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Batman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeritte geçerek tır ile kafa kafaya çarpıştı. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Seyir halinde olan araçlar durarak kazazedelere yardım ederek 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açtı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

(Rıdvan Kılıç - Hasan Gündüz/ İHA)

Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Diyarbakır, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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