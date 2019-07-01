Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
Diyarbakır'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nusrettin Canseven idaresindeki 55 EZ 313 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun 17. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada sürücü Canseven ile araçta bulunan Bayram ve Azize Canseven, Furkan ve Mesut Kaya ile kimliği henüz öğrenilmeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Azize Canseven'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Sulama çalışması yapan belediye çalışanı çimlerde uyuyan kişi tarafından dayak yedi! Kamera kayıttaydı
Son Dakika Haberleri