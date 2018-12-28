Diyarbakır'da Güvenlik Güçlerine Taktir ve Başarı Belgesi Verildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir polisin şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı olayın ardından başlatılan operasyonda başarılı olan güvenlik güçleri, taktir ve başarı belgeleri ile ödüllendirildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 17 Aralık'ta İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekiplerin teröristlerin bulunduğu bir aracı takip ettikleri esnada çıkan çatışmada araçta bulunan 3 polis memurundan Nazım Tuncer şehit oldu, 1 polis memuru da yaralandı. Olayın ardından başlatılan operasyonda başarılı olan güvenlik güçlerine taktir ve başarı belgesi verilmesi için tören düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda düzenlenen törene Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Hani'de şehit olan polis memuru Nazım Tuncer için hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi. Daha sonra şehidin adına Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, tüm şehitler için dua edildi.

Edilen duanın ardından bir konuşma yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "17 Aralık'ta Hani ilçesinde hain bir saldırı sonucu şehadete eren, o hainleri etkisiz hale getirerek, bize bırakmadan, dökülen masum kendi kanını diğer tüm şehitlerin kanıyla birlikte yerde bırakmayan, bugün Rabbimizin şehadetiyle, cennetiyle müjdelenen şehidimiz Nazım Tuncer'i rahmetle, Fatihalar ile Kur'an-ı Kerim ile anmak ve bu menfur saldırı sonrasında kaçan iki hainin yakalanmasında o andan itibaren çarpışma anında şehit Nazım'ın silah arkadaşlarıyla iki kahraman polisimiz ile ve akabinde o mesuliyeti veren canından aziz birinin zaman, mekan tanımadan bu iki hainin ensesinde onların son nefesine kadar ve gömüldükleri yerden çıkarılmasına kadar devletin gücünü, milletin desteğini gösteren, kahraman personelimizi ödüllendirmek için bir aradayız. Bu doğrultuda varlığa kasteden ve ihanet içerisinde olan herkes bilmeli ki en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele bu iman ve kararlılıkla devam edecektir. 17 Aralık günü de Hani'de bu inancın ve bu duruşun temsilcisi kahraman evlatlarımız devlet ve millet düşmanlarını dimdik imanlarıyla karşıladılar. Çarpışmada son mermilerine kadar hainlere gereken dersi ve kararlılığı sergilediler. O çarpışmada Nazım görev süresi bitmesine rağmen Hani'ye, bölgeye ve vatana olan sevdasıyla görevini uzatan bu bölgeye devlet ve millet hizmetinde bir yıl daha uzatmayı bu anlamda kahramanlığı ile isteyen evladımız şehadet etmiştir. Rabbim şehadetini kabul eylesin, makamını cennet eylesin. İlk 6 saat içerisinde o hainlerin kaçmasına, olay yerinden uzaklaşmasına destek olan bütün failler ele geçirildi. Kullandıkları araçlar ele geçirildi. Hareket kabiliyetleri yok edildi. Altı operasyon icra edildi. Adım adım her hareketleri ve bugün itibarıyla ölüp toprağa gömdükleri bedenleri bile hukukun ve adaletin karşısına çıkartıldı" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Güzeloğlu, büyük gayret gösteren jandarma ve emniyet personelini başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA