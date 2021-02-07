Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
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Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı

07.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:01
Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı

DİYARBAKIR'da bugün hava sıcaklığı 16 dereceye ulaşınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parklarda insan yoğunluğu oluştu.

DİYARBAKIR'da bugün hava sıcaklığı 16 dereceye ulaşınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parklarda insan yoğunluğu oluştu. Kısıtlamayı ihlalin yanı sıra vatandaşların bazılarının maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Meteoroloji verilerine göre, Diyarbakır'da son 50 yılın en sıcak şubat ayı 2016 yılında 8 derece olarak ölçüldü. Bugün ise kentte hava sıcaklığı 16 dereceyi buldu. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, güneş ve sıcak havayla birlikte parklarda ve ara sokaklarda insan yoğunluğu oluştu. Kimi çocuklarını alıp parklarda otururken, kimi de arkadaşları ile sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan banklarda ve çimlerde oturarak sohbet etti. Çocuklar da boş buldukları alanlarda futbol oynadı. Güvenlik güçleri, kentin değişik noktalarında denetimlerini sürdürürken, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı. 


Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da güneşli havada kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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