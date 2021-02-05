Diyarbakır'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu
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Diyarbakır'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu

05.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:05
Diyarbakır'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu

Diyarbakır'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu?DİYARBAKIR'da hava sıcaklığının hissedilir derecede artması ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazar yerleri dolarken, koronavirüs tedbirleri unutuldu.

Diyarbakır'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu

?DİYARBAKIR'da hava sıcaklığının hissedilir derecede artması ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazar yerleri dolarken, koronavirüs tedbirleri unutuldu.

Diyarbakır'da hava sıcaklığının 14 dereceye kadar çıkması ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayacak, pazartesi günü de saat 05.00'te sona erecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazar yerleri ile parklar kalabalıklaştı. Kimi çocuğunu alıp parklarda hava alırken, kimi de kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlara giderek alışverişini yaptı. Özellikle tarihi Sur ilçesinin tercih edilmesiyle oluşan kalabalıkta çoğu kişinin sosyal mesafeye uymadığı gözlendi. Kent genelinde denetimlerini sürdüren güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu. 

Diyarbakır'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu
Diyarbakır'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu
Diyarbakır'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu
Diyarbakır'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu
Diyarbakır'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu
Diyarbakır'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu
Diyarbakır'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu
Diyarbakır'da güneşli hava, koronavirüsü unutturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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