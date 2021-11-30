Diyarbakır'da güneş enerjisinden 2,5 milyon lira gelir elde edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, doğaya zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynağı Güneş Enerjisi Santrallerinden (GES) bu yılın ilk 10 ayında 2 milyon 546 bin 885 lira gelir elde etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü yüksek enerji maliyetlerini asgari düzeye indirmek, elde edeceği gelirlerle kentte daha fazla yatırım yapmak ve doğa dostu projeler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Gözeli mevkisinde 12 bin metrekare alan üzerine kurulu 2 bin 400 panelde bu yılın ilk 10 ayında 1 milyon 152 bin 346 lira, Bismil'de 14 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 3 bin 80 panelden de 1 milyon 394 bin 539 lira elektrik enerjisi üretti.

Gözeli ve Bismil'de kurulu tesislerde üretilen elektrik enerjisi sayaçlardan geçtikten sonra DEDAŞ'a ait iletim hatlarına aktarılıyor.

DEDAŞ, üretilen enerji miktarını baz alarak her ay düzenli şekilde DİSKİ Genel Müdürlüğüne nakdi ödemede bulunuyor.

DİSKİ, güneşten sağladığı 2 milyon 546 bin 885 lirayı vatandaşlara başta içme suyu ve alt yapı konularında daha iyi hizmet sunmak için yatırımlara dönüştürüyor.

DİSKİ, yüksek enerji maliyeti yükünden kurtulmak için doğa dostu yenilenebilir enerji kaynağı GES projelerini önümüzdeki yıl yaygınlaştırmayı hedefliyor.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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