Diyarbakır'da "Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi"nin yapımı sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da "Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi"nin yapımı sürüyor

Diyarbakır'da 'Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi'nin yapımı sürüyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve ailelerine destek olmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve ailelerine destek olmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde belirledikleri iki yapıda, projenin hedef gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda iki mola evi kurma çalışması başlattı.

İnşaatlarının yüzde 95'ini tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, mola evlerini ekim ayında hizmete açmayı hedefliyor.

"Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi" projesiyle merkezde, aile üyelerinin kaliteli zaman geçirmesine olanak sunmak, zihinsel engelli bireylere öz bakım becerileri ile günlük yaşam becerilerini kazanmalarını desteklemek, bireylerin bağımsızlaşmaları ve özgüven kazanmaları amaçlanıyor.

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak ve engelli bakımında ailelerin yaşadığı sorunların çözümünde yardımcı olacak merkezde, revir, uyku odası, çağrı merkezi, engelli araç hizmeti, psikososyal servis, eğitim odaları, hobi sınıfları, spor salonu, müzik sınıfı, mutfak ve yemekhane bulunacak.

Diyarbakır'da 'Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi'nin yapımı sürüyor
Diyarbakır'da 'Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi'nin yapımı sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Demet Akalın Derya Şensoy Gülben Ergen
Spor Diego Marcao Ozan Tufan Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Diyarbakır'da "Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi"nin yapımı sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 16:11:21. #1.16#

title