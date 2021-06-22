Diyarbakır'da gündem olan iki yeni maket yerine yerleştirildi

DİYARBAKIR'da kent merkezinde TIR'a yüklü görülen dev karpuz ile surları temsil eden ve sosyal medyada tartışmalara neden olan maketler, yaklaşık 25 metrelik baz istasyonuna yerleştirildi.