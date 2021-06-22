Diyarbakır'da gündem olan iki yeni maket yerine yerleştirildi
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Diyarbakır'da gündem olan iki yeni maket yerine yerleştirildi

Diyarbakır'da gündem olan iki yeni maket yerine yerleştirildi
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da kent merkezinde TIR'a yüklü görülen dev karpuz ile surları temsil eden ve sosyal medyada tartışmalara neden olan maketler, yaklaşık 25 metrelik baz istasyonuna yerleştirildi.

DİYARBAKIR'da kent merkezinde TIR'a yüklü görülen dev karpuz ile surları temsil eden ve sosyal medyada tartışmalara neden olan maketler, yaklaşık 25 metrelik baz istasyonuna yerleştirildi.

Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu. Söz konusu figürlere gelen tepkiler üzerine, bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde maketleri yenileyeceği belirtilmişti. Diyarbakır'da dün bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması ile kentte yine maketler konuşulmaya başlandı.

Karpuz ve sur maketleri bugün, Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulan ve yaklaşık 25 metre yükseklikteki baz istasyonuna yerleştirildi.

Diyarbakır'da gündem olan iki yeni maket yerine yerleştirildi
Diyarbakır'da gündem olan iki yeni maket yerine yerleştirildi
Diyarbakır'da gündem olan iki yeni maket yerine yerleştirildi
Diyarbakır'da gündem olan iki yeni maket yerine yerleştirildi
Diyarbakır'da gündem olan iki yeni maket yerine yerleştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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