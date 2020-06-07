Diyarbakır'da gün batımı güzelliği Diyarbakır'da gün batımı güzelliğiDİYARBAKIR'da güneşin cami kubbesi ve iki minaresi arasındaki batış anı, görsel güzellik oluşturdu.

Diyarbakır'da gün batımı güzelliği

DİYARBAKIR'da güneşin cami kubbesi ve iki minaresi arasındaki batış anı, görsel güzellik oluşturdu.

Kentte Elazığ yolunda, dün gün batımı sırasında, güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzarayı izleyenler, hayran kaldı. Cami kubbesi üzerinden batarken, iki minare arasında oluşan turuncu ve kırmızı renklerin yanı sıra kuşların da güneşin önünde kanat çırpması, manzaraya ayrı güzellik kattı. Gün batımıyla güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: DHA