Diyarbakır'da gözaltına alınan İHD sekreteri Adıyaman'a getirildi - Haberler
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Diyarbakır'da gözaltına alınan İHD sekreteri Adıyaman'a getirildi

Demirören Haber Ajansı, Mahir Alan - Güncel
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Diyarbakır'da gözaltına alınan İHD sekreteri Adıyaman'a getirildi

TERÖR örgütü PKK ile irtibatı tespit edilerek Diyarbakır'da gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır şube sekreteri Ferhat Berkpınar, gözaltına alınarak Adıyaman'a getirildi.

DİYARBAKIR (DHA) - TERÖR örgütü PKK ile irtibatı tespit edilerek Diyarbakır'da gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır şube sekreteri Ferhat Berkpınar, gözaltına alınarak Adıyaman'a getirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ve polisin çalışmasında, Diyarbakır İHD şube sekreteri Ferhat Berkpınar'ın terör örgütü PKK ile teması tespit edildi. Sabah saatlerinde güvenlik güçleri Ferhat Berkpınar'ın Diyarbakır'daki evine ve İnsan Hakları Derneği'ne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Ferhat Berkpınar, işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Adıyaman'a getirildi.


- Adıyaman
Diyarbakır'da gözaltına alınan İHD sekreteri Adıyaman'a getirildi

Diyarbakır'da gözaltına alınan İHD sekreteri Adıyaman'a getirildi

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Diyarbakır, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haber

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