Diyarbakır'da gözaltına alınan İHD sekreteri Adıyaman'a getirildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ve polisin çalışmasında, Diyarbakır İHD şube sekreteri Ferhat Berkpınar'ın terör örgütü PKK ile teması tespit edildi. Sabah saatlerinde güvenlik güçleri Ferhat Berkpınar'ın Diyarbakır'daki evine ve İnsan Hakları Derneği'ne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Ferhat Berkpınar, işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Adıyaman'a getirildi.