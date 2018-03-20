Diyarbakır'da Gönüllü Köy Korucusunun Şehit Edilmesi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan gönüllü köy korucusu Yaseddin Opçin'in cenazesi törenle toprağa verildi.

Hani ilçesine bağlı Topçular köyünün Uysal mezrasında düzenlenen törende, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Opçin'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Cenaze namazının kılınması ve dua edilmesinden sonra şehidin cenazesi defnedildi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şehidin fotoğrafı, şehitlik belgesi ve Türk bayrağını şehidin oğluna takdim etti.

Şehit için kurulan taziyeevini ziyaret eden Güzeloğlu, aileye başsağlığı diledi.

Vali Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada,18 Mart'ta Şehitler Günü'nde Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü sağladığını anımsatarak bu büyük devlet ve milletin iman, ahlak ve adalette dünyanın her köşesinde huzur ve kardeşliğin teminin de olduğu gibi kendi topraklarında ve topraklarının dışında da tehdit eden herkesin karşısında duracağını vurguladı.

Şehitlerin imanı temsil ettiğini ifade eden Güzeloğlu, "İçte ve dışta bu büyük devletin geleceğe doğru kutlu yürüyüşünde son hain ve terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecek. Hem içeride hem dışarıda bugün Türk ordusu, askeri, polisi, güvenlik korucusu, milleti tüm bu hainlerin karşısında imanıyla dimdik ayaktadır." dedi.

Hiçbir şehit ve masumun kanının yerde kalmadığının altını çizen Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Bütün çalışmamız, gayretimiz odur. Bu büyük yürüyüşümüz devam ederken şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onların bize emanet ettiği bu değerlere sımsıkı sarılacağız. Onlara karşı en büyük vazifemiz budur. Hem insani hem de imani vazifemizdir. Hemşehrisi, köylüsü ve yakınları olarak sizlere ve bizlere düşen budur. Rabb'im şehidimizin mekanını cennet eylesin. Milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun."

Şehidin evine ve köye Türk bayrakları asıldı.

Törene, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Hani Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.