Diyarbakır'da, Gönül Mimarları İnisiyatifinden Türkiye'nin koronavirüs sürecinde verdiği mücadele... Diyarbakır'da Gönül Mimarları İnisiyatifi üyeleri, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid 19) sürecinde verdiği mücadele için teşekkür açıklaması yaptı.

Diyarbakır'da Gönül Mimarları İnisiyatifi üyeleri, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid 19) sürecinde verdiği mücadele için teşekkür açıklaması yaptı.

Gönül Mimarları İnisiyatifi üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla merkez Yenişehir ilçesinde, sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan açıklama yapan Gönül Mimarları İnisiyatifi Basın Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının, dünya genelinde yüzbinlerce insanın ölümüne ve yüzlerce milyar dolarlık maddi bir kayba sebep olduğunu söyledi.

Türkiye'nin de pandemiden etkilendiğini ancak salgına karşı verdiği mücadelede bütün dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Arslanoğlu, şöyle devam etti:

"S¸anlı devletimiz, bu küresel afeti, hiçbir dünya devletine nasip olmayacak bir tedbir, temkin, dikkat, hesap, öngörü, istis¸are ve bas¸arı ile yönetmis¸tir. Dünyanın 'Süper Gücü' diye geçinen ülkeleri bu süreçte çuvallamıs¸, bocalamıs¸, yaptıkları mücadeleyi de yüzlerine gözlerine bulas¸tırmıs¸lardır. Bir çokları, düs¸tükleri bu acizlik ve çaresizlik kuyusundan, Türkiye sayesinde çıkabilmis¸lerdir. I·htiyaçları olan tıbbi malzeme, dezenfektan, tulum, maske ve benzeri teçhizat kendilerine kargo uçakları marifetiyle, Türkiye'ye ulas¸tırılmıs¸tır. Dün oldugˆu gibi bugün de dünyanın neresinde dara düs¸müs¸ bir çaresiz varsa, devletimiz, imkanları ölçüsünde o ülkeye el uzatmıs¸, yardımcı ve destek olmus¸tur."

Aslanoğlu, "Bu küresel afeti ve dogˆurdugˆu krizi en bas¸arılı bir s¸ekilde yöneten, krizi kendi ülkesinde bas¸arıyla yönetirken, bir yandan da zorda olan ülkelere s¸efkat ve yardım elini uzatmaktan geri durmayan bu s¸erefli ve s¸anlı devletin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandas¸ı olmaktan onur ve gurur duyuyoruz." diyerek, Kovid 19 sürecini başarıyla yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sagˆlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, sağlık çalışanlarına, I·çis¸leri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Aile, Çalıs¸ma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a, Milli Egˆitim Bakanı Ziya Selçuk'a peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır adına teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA