Diyarbakır'da göl kurudu binlerce balık telef oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gölde bulunan balıklar suyun kuruması nedeni ile telef oldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gölde bulunan balıklar suyun kuruması nedeni ile telef oldu.

Çınar ilçesine bağlı Ortaviran Mahallesi'ndeki göl, sonbahar ve kış mevsimlerinde yeterince yağış almadığı için kurumaya başladı. Gölde bulunan balıklar da suyun çekilmesi nedeni ile telef oldu. Vatandaşlar, binlerce balığın telef olduğunu belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı