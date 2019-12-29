Diyarbakır'da gıda zehirlenmesi şüphesi
Diyarbakır'da 60 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da 60 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Şehirdeki bir firmanın farklı şubelerinden aldıkları tatlıyı yiyen 60 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Hastaneye başvuranların tamamı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğünün durumu bildirmesi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemek üzere tatlı satış noktalarından numune aldı.