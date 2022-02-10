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Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı

AA, Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı

Bağlar Belediyesi ekiplerince gıda denetimi gerçekleştirildi.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi ekiplerince gıda denetimi gerçekleştirildi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede sürdürdüğü kontrollerde bir çok gıda çeşidine ait ürünlerin bozulduğu halde vatandaşlara satıldığını tespit etti.

Daha sonra yapılan denetimlerde ele geçirilen ürünler imha edildi, iş yerleri hakkında yasal işlem uyguladı.

Ekipler, iş yerlerini gıda sağlığı ile ilgili kurallara uymaları konusunda uyardı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Bağlar, Güncel, Haberler

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