Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi ekiplerince gıda denetimi gerçekleştirildi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede sürdürdüğü kontrollerde bir çok gıda çeşidine ait ürünlerin bozulduğu halde vatandaşlara satıldığını tespit etti.

Daha sonra yapılan denetimlerde ele geçirilen ürünler imha edildi, iş yerleri hakkında yasal işlem uyguladı.

Ekipler, iş yerlerini gıda sağlığı ile ilgili kurallara uymaları konusunda uyardı.