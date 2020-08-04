Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tip koronavirüs (Kovid-19) ve Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerde bulundu.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tip koronavirüs (Kovid-19) ve Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kasap, unlu mamuller üretimi ve satış yeri, pasta, börek, hamur ve sütlü tatlılar gibi her türlü pastacılık ürünleri üretimi, şekerleme üretimi, şuruplu tatlı üretimi yapılan 931 işletmede denetim gerçekleştirildi.

Tüketim artışını fırsat bilerek uygun olmayan gıda ürünlerinin üretim ve satışını yapanlara fırsat verilmeyerek halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlayan denetimlerin sürecek.

Vatandaşların gıdayla ilgili tespit ettikleri uygunsuz durumları "ALO 174 Gıda Hattı"na iletmesi istendi.

Kaynak: AA