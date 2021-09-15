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Diyarbakır'da geri dönüşüm parkı yapılacak

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da geri dönüşüm parkı yapılacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi çevre bilinci, atık dönüşümü ve kaynakların tasarruflu kullanılması konularında farkındalık yaratmak amacıyla geri dönüşüm parkı yapacak.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi çevre bilinci, atık dönüşümü ve kaynakların tasarruflu kullanılması konularında farkındalık yaratmak amacıyla Geri Dönüşüm parkı yapacak.

Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, çevre bilinci, atık dönüşümü ve kaynakların tasarruflu kullanılması konularında farkındalık yaratmak amacıyla parkı inşa edeceklerini, parkın bölgede örnek olacağını söyledi.

Antik çağlarda kullanılan alet ve ekipmanların dönüştürülerek yeniden kullanılması ile geri dönüşümün tarihinin başladığını anımsatan Beşikci, "İnsanoğlu ürettiği ve tükettiği bütün kaynaklardan oluşan atıkların yeniden değerlendirilebilmesi için çeşitli çareler aranmıştır. Bizler de çevre bilinci, atık dönüşümü ve kaynakların tasarruflu kullanılması konularında farkındalık yaratmak; vatandaşlarımızın da geri dönüşüm sürecini gözlemeleri ve gerektiğinde dahil olabilmeleri için 7 bin 200 metrekare alanda parkı yapacağız." dedi.

Park içerisinde geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış çocuk oyun alanları ve park mobilyaları, geri dönüşüm toplama birimleri, koku adasını oluşturacak kokulu ağaçlar, iklime uygun bitkiler, geri dönüşüm istasyonları, sokak hayvanı besleme noktaları ve kamelyaların bulunacağını aktaran Beşikci, park ile ekosistemin sağlıklı işleyebilmesi için tüm atıkların geri dönüşüm ile nasıl faydalı metalara dönüştürüleceğinin öğretileceğini kaydetti.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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