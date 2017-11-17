Diyarbakır'da Gerginlik

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Suriyelilerle vatandaşlar arasında çıkan kavgada bir Suriyeli yaralandı. Olay, merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde Suriyeli vatandaşlarla çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Suriyeli bir vatandaş silahını çıkarıp çocuklara doğrultarak ateş açtı. Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken bunu gören mahalleli Suriyeli'ye müdahale etti. Gerginliğin büyümesi üzerine çıkan kavgada Suriyeli vatandaş aldığı darbeler sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Suriyeli yakındaki bir hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Emrah Kızıl /İHA)