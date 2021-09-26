Diyarbakır'da Gençlik Festivali devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da Gençlik Festivali devam ediyor

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da Gençlik Festivali devam ediyor

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Gençlik Festivali, ikinci gününde devam etti.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Gençlik Festivali, ikinci gününde devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalin ikinci gününde, Rap Sanatçısı Resul Aydemir ve Azeri Sanatçı Nahide Babashlı sahne aldı.

Park 75'te düzenlenen konserde alanı dolduran vatandaşlar, seslendirilen şarkılara eşlik ederek, eğlendi.

Kayapınar Gençlik Festivali, bugün akşam Mustafa Ceceli'nin vereceği konser ile sona erecek.

Diyarbakır'da Gençlik Festivali devam ediyor

Diyarbakır'da Gençlik Festivali devam ediyor

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Sezai Temelli Mehmet Nuri
Magazin Düm Tek Tek
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Cüneyt Çakır Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Kazım Karabekir Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da Gençlik Festivali devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 13:21:38. #1.12#