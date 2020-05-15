Diyarbakır'da gençler, 42 gün sonra sokakta
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Diyarbakır'da gençler, 42 gün sonra sokakta

Diyarbakır'da gençler, 42 gün sonra sokaktaİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra bugün 4 saat için dışarı çıktı.

Diyarbakır'da gençler, 42 gün sonra sokakta
15.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:55

Diyarbakır'da gençler, 42 gün sonra sokakta

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra bugün 4 saat için dışarı çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nca 4 Nisan günü yayımlanan genelgeyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 20 yaş ve altındakilere yönelik sokağa çıkma yasağı uygulandı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci kapsamında, 13 Mayıs'ta 0- 14 yaş grubundakilere izin verilmesinin ardından bugün de 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra bugün 4 saat için sokağa çıkabildi.

Diyarbakır'da saatlerin 11.00'i göstermesiyle gençler, uzun süre sonra sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı. 4 saat dışarı olmalarına imkan tanınan gençler, uzun süredir uğrayamadıkları yerleri ziyaret etti. Maske takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat eden gençler, evde kaldıkları sürede dersle çalışıp, kitap okuduklarını aktardı.

Polis ekipleri de kent genelinde 15 ile 20 yaş arası gençlerin sokağa çıkmasının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama başlattı. Gençlerin sokak izni, saat 15.00'te sona erecek.

Diyarbakır'da gençler, 42 gün sonra sokakta

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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