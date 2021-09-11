Diyarbakır'da genç milli takım seçmeleri yapıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da genç milli takım seçmeleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Diyarbakır'da genç milli takım seçmeleri yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilengenç milli takımlar 2007 doğumlu U-15 altı seçmelerive Güneydoğu Bölge Karması Diyarbakır yeni 33 binlik seyirci kapasiteli stadyumunda yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilengenç milli takımlar 2007 doğumlu U-15 altı seçmelerive Güneydoğu Bölge Karması Diyarbakır yeni 33 binlik seyirci kapasiteli stadyumunda yapıldı.

TFF milli takımlar teknik kurul ve antrenörleri tarafından izlenen genç milli takim seçmeleri Diyarbakır'ın yanı sıraBatman, Mardin, Siirt, Şırnak illerinde daha önce seçilen34 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. 4 Ekim 2021 tarihine kadar sürecek olan milli takım U 15 altı genç milli takim seçmesi ülke genelinde ve bölgelerinde oluşturulan 46 takımda 638 sporcunun yer alacağı seçmeler sonrası U 15altı gençmilli takımına ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak. Milli takim seçmelerine 12 TFF genç milli takımlar teknik kurulu ve antrenörlerinin yani sıra TFF Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Baykan, TUFAD Başkanı Abdulsamet Karakaş, ASKF Başkanı Remzi Dayan, Bölgesel Hakem Kurulu Başkanı İbrahim Bozan, Diyarbakır İl Hakem Kurulu Başkanı Tekin Şeker ve Güneydogu Anadolu Bölgesinden profesyonel ve amatör kulüplerin antrenörleri katıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da genç milli takım seçmeleri yapıldı

Diyarbakır'da genç milli takım seçmeleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak

Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak

 TFF, Milli Takım hocalığı için Okan Buruk'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı

TFF, Milli Takım hocalığı için Okan Buruk'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı

 Samet Aybaba, Milli Takım'a göz kırptı: Göreve gelirsem en iyisini ben yaparım

Samet Aybaba, Milli Takım'a göz kırptı: Göreve gelirsem en iyisini ben yaparım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kylie Jenner Yeşim Salkım
Spor Marcao Burak Yılmaz
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yevgeniy Ziniçev Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da genç milli takım seçmeleri yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 15:41:56. #1.11#