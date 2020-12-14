Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın dumandan etkilendi
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Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın dumandan etkilendi

14.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:25
Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın dumandan etkilendi

DİYARBAKIR'da 2 katlı gelinlik mağazasında elektrik kontağından yangın çıktı.

DİYARBAKIR'da 2 katlı gelinlik mağazasında elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında biri hamile 7 kadın dumandan etkilendi. 

Yangın, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yenihal Kavşağı'ndaki 2 katlı gelinlik mağazasının üst katında çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında, gelinlikler alev aldı.

Üst katta bulunan biri hamile 7 kadın, dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen kadınlar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. 20 gelinliğin yandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın dumandan etkilendi
Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın dumandan etkilendi
Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın dumandan etkilendi
Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın dumandan etkilendi
Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın dumandan etkilendi
Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın dumandan etkilendi
Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın dumandan etkilendi
Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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