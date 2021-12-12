Diyarbakır'da Gelecek Partisi'nden 200 kişi AK Parti'ye katıldı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Gelecek Partisi'nden istifa eden 200 kişi, Ak Parti'ye katıldı. Üyelere düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

Diyarbakır'da 200 kişi, Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende AK Parti Diyarbakır milletvekilleri ve MKYK üyeleri, yeni üyelere rozetlerini taktı. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti'nin vizyon olarak, duruş olarak Türkiye'de çok büyük değişimler, çok büyük dönüşümlerin, devrimlerin altına imza atmış olan siyasi bir hareket olduğunu söyledi. Aydın, "Bugün burada AK Parti ailemizin, Diyarbakır teşkilatımızın daha güçleneceği, daha güzelleşeceği bir programla bir aradayız. Partimize katılım konusunda bizlerle istişare eden değerli arkadaşlarımızın ki, birçoğu bizimle beraber partimizde gönüldaşlık etmiş olduğumuz kardeşlerimiz başka bir partiden tekrardan evlerine, yuvalarına dönmüş oldular. Biz, bugün bu arkadaşlarımıza, kardeşlerimizle yine aynı çatı altında kucaklaşıyoruz. Bundan sonrası içinde beraber, omuz omuza sahada hem Diyarbakır'ımızın güzelleşmesi için, kalkınması için, gelişmesi için hem ülkemizin refahı, huzuru ve mutluluğu için kaldığımız yerden mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepiniz aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz" dedi.

Törene AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Suna Kepolu Ataman ve partililer katıldı. - DİYARBAKIR