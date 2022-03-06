Diyarbakır'da Gelecek Partisi Kayapınar 1. Olağan Kongresi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da Gelecek Partisi Kayapınar 1. Olağan Kongresi yapıldı

AA, Bestami Bodruk - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da Gelecek Partisi Kayapınar 1. Olağan Kongresi yapıldı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Diyarbakır'da partisinin Kayapınar 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

KAYAPINAR, DİYARBAKIR (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Diyarbakır'da partisinin Kayapınar 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen kongrede konuşan Temurci, 30 yılı aşkın süredir siyasetin içerisinde yer aldığını belirterek, birçok kez geldiği Diyarbakır'da bir kez daha bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Temurci, "Farklılıklar zenginliktir. Çanakkale'de Diyarbakırlı, Halepli, Rizeli koyun koyuna yatıyor. Gelecek Partisi olarak bizim kırmızı çizgimiz, 'Öldürmeyeceksin, insanı seveceksin ve ona değer vereceksin.' Gelecek Partisi kurulduğu ilk günden beri demokrasi, özgürlük ve barış içerisinde kardeşlik dedi.' diye konuştu.

Kongreye, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da görüntülü bağlanarak, partilileri selamladı.

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut Kayapınar İlçe Başkanı Abdulkadir Demir yeniden seçildi.

AA / Bestami Bodruk - Güncel

Gelecek Partisi, Diyarbakır, Kayapınar, Selim, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title