Diyarbakır'da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu
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Yeniköy Mahallesi, Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa, Haber

Diyarbakır'da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu

Diyarbakır'da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu Diyarbakır'da dün gece saatlerinde meydana gelen ve silahların kullanıldığı 3 farklı olayda 1 kişi yaralandı.

23.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:25
Diyarbakır'da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu

Diyarbakır'da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün gece saatlerinde meydana gelen ve silahların kullanıldığı 3 farklı olayda 1 kişi yaralandı.

İlk olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi 1056. sokakta meydana geldi. Dün gece iki komşu arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrası ailelerden biri diğer ailenin evine silahla saldırdı.

İkinci olay ise Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 45. sokakta meydan geldi. Sokakta yürüyen ismi öğrenilemeyen şahıs, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üçüncü olay ise Bağlar ilçesi Şehşamil Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak ortasında bir araç tarafından havaya defalarca ateş açan şahıslar daha sonra gözden kayboldu.

Güvenlik güçleri, her üç olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Diyarbakır'da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu

Kaynak: İHA

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