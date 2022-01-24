Diyarbakır'da geçen yıl faili meçhul 65 olay aydınlatıldı - Haberler
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Diyarbakır'da geçen yıl faili meçhul 65 olay aydınlatıldı

Diyarbakır'da geçen yıl faili meçhul 65 olay aydınlatıldı
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığının Suç Araştırma Timi (JASAT) 2021 yılı içerisinde 65 faili meçhul olayı aydınlattı.

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığının Suç Araştırma Timi (JASAT) 2021 yılı içerisinde 65 faili meçhul olayı aydınlattı. 55'i kasten adam öldürme suçundan olmak üzere yakalanan 207 şüpheliden 138'i tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 2021 yılı içerisinde 'Kasten adam öldürme, ateşli silahla  yaralama, hırsızlık, gasp, yağma ve dolandırıcılık' suçlarından 65 faili meçhul olay aydınlatıldı. 55'i 'kasten öldürme' suçundan olmak üzere yakalanan 207 şüpheliden 138'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOGRAF


Diyarbakır'da geçen yıl faili meçhul 65 olay aydınlatıldı

Diyarbakır'da geçen yıl faili meçhul 65 olay aydınlatıldı

Diyarbakır'da geçen yıl faili meçhul 65 olay aydınlatıldı

Diyarbakır'da geçen yıl faili meçhul 65 olay aydınlatıldı

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Son Dakika Haberleri

Suç Araştırma Timi, Araştırma, Jandarma, JASAT, Güncel, Haber

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