Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'DA GAZETECİLERE SALDIRI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'DA GAZETECİLERE SALDIRI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... kameramanı Nurettin Fidancan ile İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Sedat Irmak, haber takibi sırasında bir grubun saldırısına uğradı.

kameramanı Nurettin Fidancan ile İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Sedat Irmak, haber takibi sırasında bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga haberini takip eden DHA kameramanı Nurettin Fidancan ile İHA muhabiri Sedat Irmak, kavgaya karışan bir grubun sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Gazetecilerin görüntü almasının engellendiği ve saldırganların DHA kameramanı Nurettin Fidancan'a tekme attığı anlar kameraya yansıdı. Polisin müdahale ettiği saldırıda, şüpheliler gözaltına alınmadı.

SALDIRIYA KINAMA

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yapılan saldırıyı kınadı. GGC'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Temmuz 2021'de, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı takip için olay yerine giden Demirören Haber Ajansı (DHA) kameramanı Nurettin Fidancan ile İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Sedat Irmak, kavgaya karışan bir grup tarafından fiziki ve sözlü saldırıya uğradı. Saldırıda, meslektaşlarımız ciddi bir yara alamadan kurtuldu. Ancak saldırıya her ne kadar polis müdahale etse de saldırganlar gözaltına alınmadan olay yerinden serbest bırakıldı. Saldırganlar hakkında işlem yapılmaması bu gibi saldırıların artmasına neden olacaktır. Görevi sadece kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilerin, görevlerini hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama riski yaşamadan yapmaları gerekirken, bu tarz saldırılara karşı karşıya kalması düşündürücüdür ve kabul edilemez. Gazetecilere yönelik saldırılar, toplumun haber alma, bilgilenme hakkını engellemeye yönelik olduğu kadar basın özgürlüğüne yönelik de bir saldırıdır. Sorumluluk sahibi tüm çevrelerin basın ve ifade özgürlüğü noktasındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini ve demokrasinin güvencesi olan gazetecilere saldırı yapılmaması yönünde sorumlu davranmalarına davet ediyoruz. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak, saldırıya uğrayan meslektaşlarımız Nurettin Fidancan ve Sedat Irmak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların yakalanarak hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasını bekliyoruz."

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'DA GAZETECİLERE SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'DA GAZETECİLERE SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'DA GAZETECİLERE SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'DA GAZETECİLERE SALDIRI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kırık camı gören komşuları haber verdi! Vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
Kırık camı gören komşuları haber verdi! Vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
Görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü! Kediye eziyet iddiasına soruşturma başlatıldı
Görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü! Kediye eziyet iddiasına soruşturma başlatıldı
Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Hande Erçel Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'DA GAZETECİLERE SALDIRI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 13:40:27. #1.15#

title