Diyarbakır'da gazeteci ve polislere korona virüs temaslı kişilerden bıçaklı saldırı Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ambulans istenmesi üzerine olayı haberleştirmek için giden gazeteciler, hastaneden karantinadan kaçan korona virüs temaslı kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı.

Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ambulans istenmesi üzerine olayı haberleştirmek için giden gazeteciler, hastaneden karantinadan kaçan korona virüs temaslı kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Gazetecilerin kullandığı kamera ve fotoğraf makinelerini kıran, müdahale etmek isteyen polise de saldırarak terör estiren 3 kişi, gözaltına alınmalarının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarından merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sento Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ev sakinlerinden birinde korona virüs testi pozitif çıkınca evde bulunan bir kişi hastaneye yatırıldı, diğerleri ise hastane ile evde karantinaya alındı. Evde karantinada bulunan kişiler akşam saatlerinde oturdukları evi ateşe verdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, olay yerinde dumandan etkilenenler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SAVCI, POLİS VE GAZETECİLERE SALDIRAN ŞÜPHELİLERİ SERBEST BIRAKTI

Olayı haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Murat Başal ile Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Emrah Kızıl, korona virüs temaslı kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda İHA muhabiri Murat Başal darp edilmesi sonucunda burnu kırılırken, DHA muhabiri Emrah Kızıl ise elinden ve vücudunun değişik yerinden bıçakla yaralandı. Saldırı sırasından durumu gören polis ekiplerinin müdahalesinin ardından saldırgan grup bu kez polis ekipleri ve bekçilere tekme ve yumruklarla saldırıda bulundu.

ŞÜPHELİLER SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST KALDI

Yaşanan olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıyı gerçekleştiren korona virüs temaslı şüpheliler B.G., S.A. ve O.G. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli nöbetçi savcı talimatıyla gece serbest bırakıldı. Saldırganlar elini kolunu sallaya sallaya evine gitti.

"KAMERA VE FOTOĞRAF MAKİNEMİZİ KIRDILAR"

Saldırıda kamera ve fotoğraf makinelerinin kırıldığını belirten İHA muhabiri Murat Başal, "Yangın ihbarı için olay yerine gittik, ben ile Emrah Kızıl görüntü çekerken bir grup tarafından bıçaklı saldırısına uğradık. Bize saldıran kişiler korona virüslü olduğu ve hastaneden kaçtıklarını öğrendik. Bize saldırdılar ve darp ettiler. Yardımımıza koşan polis ve bekçilere de saldırdılar. Cihazlarımızı kırdılar" dedi

"BIÇAKLI SALDIRI YAPANLARIN KORONA VİRÜS TEMASLI OLDUKLARINI ÖĞRENDİK"

Saldırganların korona virüslü olması hayatlarını kast ettikleri anlamına geldiğini belirten DHA muhabiri Emrah Kızıl, "Biz yangın haberi için olay yerine gittik, bulunduğumuz yer yangından uzak bir yerdi. Birisi gelip kameranın ekranını tuttu ve arbede yaşandı. Daha sonra Murat'ın yanına gittiler. Bu sırada bir kişi bana bıçak çekerek karnıma doğru salladı. Kendimi geriye çektim bıçak kolumu çizdi. Ondan sonra bize önüne gelen saldırdı. Bizim öğrendiğimiz kadar saldırganlar korona virüs temaslı ve hastaneden kaçmışlar. Şuanda hastanedeyiz korona virüs testi yapıldı bize. Doktor bizi muayene etti. Bize saldıran kişilerin korona virüslü olması bizim canımıza kast ettiklerini söyledi. Sonucu bekliyoruz" diye konuştu.

(Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA