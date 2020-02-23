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Diyarbakır'da, Galatasaray'ın galibiyet  gerginliği

GALATASARAY'ın, deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra galip gelmesi Diyarbakır'da kutlama yapmak isteyen taraftara, bir grubun müdahalesiyle gerginlik yaşandı.

23.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:18
Diyarbakır'da, Galatasaray'ın galibiyet  gerginliği

'ın, deplasmanda 'yi 20 yıl aradan sonra galip gelmesi Diyarbakır'da kutlama yapmak isteyen taraftara, bir grubun müdahalesiyle gerginlik yaşandı.

Diyarbakır'da bir grup Galatasaraylı taraftar, takımlarının bu akşam Fenerbahçe'yi sahasında 20 yıl aradan sonra mağlup etmesini kutlamak isterken, bir grubun engeliyle karşılaştı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bir araya gelen grup, kutlama yapmayanlara engel olmaya çalışırken, Galatasaray formasını yakma girişiminde bulunup, Gevran Caddesi'ni trafiğe kapatmaya çalıştı. Kutlamalar nedeniyle Ofis semtinde görev alan polis ekipleri, gruba sözlü uyarıda bulunarak, dağılmalarını istedi. Gruptakilerin uyarıları dikkate almaması üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle yolu trafiğe kapatan grup dağıtıldı.


Kaynak: DHA
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