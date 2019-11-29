Diyarbakır'da futbol turnuvası

29.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:39

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mahalle takımları arasında futbol turnuvası düzenlendi.



Çınar İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen lig usulü futbol turnuvası başladı. Bugün oynan ilk karşılaşmaların ardından başlayan turnuva ile ilgili konuşan vatandaşlar, etkinliğin kaynaşma açısından çok önemli olduğunu belirterek, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA