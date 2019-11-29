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Diyarbakır'da futbol turnuvası

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mahalle takımları arasında futbol turnuvası düzenlendi.

29.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:39
Diyarbakır'da futbol turnuvası

'ın ilçesinde mahalle takımları arasında turnuvası düzenlendi.


Çınar İlçe Gençlik Müdürlüğü tarafından organize edilen lig usulü futbol turnuvası başladı. Bugün oynan ilk karşılaşmaların ardından başlayan turnuva ile ilgili konuşan vatandaşlar, etkinliğin kaynaşma açısından çok önemli olduğunu belirterek, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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