Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
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Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı

DİYARBAKIR'da Kurban Bayramı öncesi bin 500 ile bin 600 TL arasında kiralanan daireler, tayin ve üniversite öğrencilerinin geleceği dönemle birlikte, fırsatçılar tarafından yüzde 300'e kadar oranla zamlandı.

Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
10.08.2020 09:08 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:12

DİYARBAKIR'da Kurban Bayramı öncesi bin 500 ile bin 600 TL arasında kiralanan daireler, tayin ve üniversite öğrencilerinin geleceği dönemle birlikte, fırsatçılar tarafından yüzde 300'e kadar oranla zamlandı. Diyarbakır Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Fırat Akçakmak, kentteki en büyük sorunlardan birinin de son 2 haftada aniden artan kiralar olduğunu söyledi. Emlak ve gayrimenkul danışmanı Cezayir Tunçbilek ise, yapılan zamla kentte bin TL'ye kiralanan dairelerin fiyatlarının 4 bin liraya kadar yükseldiğini belirtti.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi kiralık daire fiyatları tayin, düğün ve üniversite öğrencilerinin geleceği dönemle birlikte fırsatçılar tarafından yüzde 300'e varan oranlarla zamlandı. Özellikle Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde bayram öncesi, bin ile bin 600 TL arasında kiralanan dairelere, ev sahipleri 4 bin TL kadar ücretler isteyince, kiracılar bütçelerine uygun ev bulmakta zorlanmaya başladı. Konut satış fiyatları da 1 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu bankaları ile ortak hazırlanan kredi paketini fırsat bilen bazı ev sahipleri nedeniyle artış gösterdi. Diyarbakır Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Fırat Akçakmak, kentte son 2 haftada kiralık daire fiyatlarının aniden arttığını belirterek, "40 gün önceye kadar daire artışları oldu. 20 gün önce arsa artışları oldu. Şimdi son 2 haftada yüzde 50-60 bandında kira artışları oldu. Bu artışlardan dolayı insanlarımız mağdur oluyor. Bu dönem tayin ve düğün dönemi. Kiracılar ev bulmak istiyor ama onu da bulamıyor. Sıkıntı yaşıyorlar" dedi.

'DAİRE FİYATLARINDA VE KİRALARDAKİ DÜŞÜŞ İÇİN İMAR ALANLARI AÇILMALI'Rekabet oluşmadığı için fiyatların yüksek olduğunu ve bu sorunun çözümü için de Diyarbakır'da imar alanları açılması gerektiğini vurgulayan Akçakmak, "Bizim yerel yöneticilerimizden ve Çevre Bakanlığı'ndan talebimiz Bağlar ilçesi, yeni Bağcılar dediğimiz Nevruz alanı, Hashavar tarafı, Dokuzçeltik bölgesi, Kayapınar ilçesi Talaytepe ve Yolboyu Mahallesi'nin imara açılmasıdır. Bunlar açılmadığından dolayı arsaların fiyatları aldı başını gidiyor. Daire fiyatları ve kiralar arttı. Böyle olduğu zaman, insanlarımız sabit giderleri çoğaldığından mağdur oluyor. Tayinleri çıkıp kente gelen arkadaşlar var. Her gün ev arıyorlar ama bulamıyorlar. İnsanlarımız çocuklarını evlendirecekler ama evlendirmeden önce kiralık ev aramaya çıkıyorlar ama bulamıyorlar. Diyarbakır'da belli bölgelerde özellikle Bağlar'da 2014 yılında 400 ile 500 bin TL arasında sattığımız arsaların dönümü bugün 1,5 milyon TL veya 1 milyon 600 bin lira arasında değişiyor. Daire fiyatlarının dengelenebilmesi için bu şarttır. Özellikle Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar bölgesinin imara açılması lazım. Yoksa fiyatların dengede olması mümkün değildir. Daire ve kira fiyatları da bu şekilde düşmez. Çünkü fırsatçılara gün doğuyor. Burada rekabet oluşmadığından dolayı fırsatçılık doğuyor. Bu durumda mağdur olanlar insanlarımız oluyor" diye konuştu.'BİN TL'LİK DAİRE 4 BİN TL'YE YÜKSELDİ'Emlakçı Cezayir Tunçbilek ise, yeni inşaatların çalışmalarının olmaması nedeniyle kira artışlarının yaşandığını ve fırsatçıların da kentte bin TL'ye kiraya verdiği daireleri şuan 4 bin TL'ye kadar kiraya verdiğini vurguladı. Tunçbilek, "Bunların nedeni Diyarbakır'da imar olmamasıdır. Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir bölgesinin imara açılmamasından dolayı kira artışı bazı yerlerde yüzde 300 dolaylarında oldu. Tayini çıkan memurlar geldi. Şu an ilçelerde ev bulmaya çalışıyorlar. Aldıkları maaş belli. Diyarbakır'da kiralık daire fiyatlarının gelen memur arkadaşlara hiçbir faydası yok. Asker ve polis evsiz, Diyarbakır'da lojman sıkıntısı da var. Ben emlakçı olarak ev sahiplerinden 2 aydır kiralık ev bulamıyorum. Arkadaşlarımıza veya dostlarımıza memnun edici ev bulamıyoruz. Bin TL olan kira 3 bin veya 4 bin TL civarında. Yeni yapılan sitelerde ve 75 metrelik yolda 4 bin 500 TL isteyen siteler var" dedi.'MAĞDURUZ, DAİRE BULAMIYORUZ'

Kiralık daire arayan Süleyman Ersan ise, bir türlü istediği daireyi bulamadığını dile getirerek, "Bin 500 liralık daireye 2 bin 500 lira diyorlar. Bin TL'lik daireye 3 bin TL söylüyorlar. Yani artık kafam durdu. Şu an her tarafa bakıyoruz ve bir türlü daire bulamıyoruz. Mağduruz ve birileri buna el atmalı. Bir şeyler yapması lazım. İnsanlar kafasına göre fiyat veriyor. Rica ediyorum, bundan kim sorumluysa bunların üstünde dursun. İnsanlar mağdur" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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