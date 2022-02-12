Diyarbakır'da FETÖ operasyonunda 5 avukat gözaltına alındı - Haberler
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Diyarbakır'da FETÖ operasyonunda 5 avukat gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
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Diyarbakır'da FETÖ operasyonunda 5 avukat gözaltına alındı

DİYARBAKIR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 avukattan 5'i eş, zamanlı operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 avukattan 5'i eş, zamanlı operasyonla yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dün sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, avukatlardan N.Y, B.B.E, A.E., Z.T. ve A.L.B. gözaltına alındı, S.P.'nin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltındaki alınan 5 avukatın emniyetteki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Güncel, Haberler

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