Diyarbakır'da Fetih Haftası etkinlikleri başladı
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Diyarbakır'da Fetih Haftası etkinlikleri başladı

Diyarbakır'da Fetih Haftası etkinlikleri başladı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesinin, Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382'nci yıldönümü dolayısıyla hazırladığı etkinlikler başladı.

Büyükşehir Belediyesinin, Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382'nci yıldönümü dolayısıyla hazırladığı etkinlikler başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının salgın nedeniyle çevrimiçi düzenleyeceği sohbet, şiir, sergi, panel, bilgi yarışması, çocuklara yönelik animasyon ile eğitici kukla, belgesel film gösterimi, dengbej divanı ve konserlerle vatandaşların evlerine konuk olacak.

Bugün başlayan Fetih Haftası etkinlikleri kapsamında diyarbakirsergi.com adresinden "Dünden Bugüne Diyarbakır" fotoğraf sergisi sanal ortamda ziyaret edilebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde, fotoğraf sergisini Sümerpark Sanat Galeri'sinde inceleyebilecek.

Bugün saat 20.00'de Şiir Kapısı Diyarbakır Fetih Şiirleri'ne yer vererek, vatandaşlarla buluşacak.

Dengbejler, saat 21.30'da kuracakları divanda klamlarında bu defa Diyarbakır Fethi'ne yer verecek.

Büyükşehir Belediyesi, Fetih Haftası'nda kentin cadde ve sokaklarında Gezici Otobüs ile vatandaşlara konser verecek.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlılara fetih coşkusunu yaşatmak amacıyla 24-27 Mayıs'ta Gezici Otobüs vasıtasıyla Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak.

24 Mayıs'ta Yenişehir, 25 Mayıs'ta Bağlar, 26 Mayıs'ta Kayapınar, 27 Mayıs'ta Sur ilçesinin sokak ve caddelerinde yaklaşık 3 saat canlı müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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