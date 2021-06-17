Diyarbakır'da feci ölüm: Harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti
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Diyarbakır'da feci ölüm: Harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da feci ölüm: Harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde briket atölyesinde harç kazanını çalışır durumdayken yıkamak isteyen işçi, kazanın pervanelerine kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde briket atölyesinde harç kazanını çalışır durumdayken yıkamak isteyen işçi, kazanın pervanelerine kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Olay saat 17.00 sularında Bismil ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır briket atölyesinde çalışan 29 yaşındaki Nesih Cengiz, harç kazanı çalıştığı sırada temizlik yaparken bir anda kazanın pervanelerine kapıldı. Talihsiz adam, pervanelerin arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Atölyede çalışan işçiler harç makinesini durdurarak, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Nesih Cengiz'in cesedi, iş makinesinin içinden çıkartılarak Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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